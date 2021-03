Niantic prépare un jeu mobile de réalité augmentée autour de Pikmin

Nintendo est visiblement bien décidée à se lancer dans le jeu vidéo mobile après des années de réticences... Et le succès de certains titres comme Pokémon Go a séduit le géant nippon au point de confier la franchise Pikmin à Niantic Labs pour le développement d'un titre en réalité augmentée.

John Hanke, président fondateur de Niantic Labs a précisé que le prochain jeu

Pikmin proposera "des activités de gameplay conçues pour encourager la marche à pied et la rendre plus agréable". En clair, il s'agira de reprendre le concept d'Ingress, Pokémon Go, Harry Potter Wizards Unite et autres jeux du genre pour faire sortir les utilisateurs et exploiter la réalité augmentée.

Le concept est plutôt intéressant et adapté à l'univers de Pikmin. On devrait ainsi, grâce à l'écran de nos smartphones, découvrir tout un Nouveau monde et l'univers de Pikmins comme s'ils avaient toujours été présents, tapis dans l'ombre pendant des années.

Le partenariat s'annonce d'ailleurs bien plus vaste qu'une simple adaptation de Pikmin puisque Nintendo évoque divers accords pour plusieurs jeux visant à exploiter les technologies de réalité augmentées de Niantic.