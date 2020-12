Nikon stoppe la production de ses appareils photo au Japon

C'est une page qui se tourne : Nikon, l'un des plus grands fabricants d'optiques et appareils photo au monde a annoncé stopper la production de ses appareils au Japon.

Nikon ne produira plus aucun boitier au Japon, comme c'était pourtant la tradition depuis 1946.

La marque ne compte pas stopper la production d'appareils photo, mais a annoncé délocaliser ses sites de production en Thaïlande. L'usine de Nikon à Sendai ouverte en 1971 sera ainsi fermée prochainement et le groupe devrait jongler entre licenciements et répartition des effectifs du site qui compte 350 employés.

Nikon avait déjà délocalisé une partie de sa production en Thaïlande depuis quelques années afin de profiter d'une main-d'œuvre plus accessible dans le but de continuer à rester compétitif sur un marché en berne.

L'usine de Sendai était focalisée sur trois appareils en particulier : les hybrides Z6 et Z7 ainsi que le reflex Sport D6. Nikon assure que la délocalisation n'entamera rien les cahiers des charges du groupe ni la qualité de ses produits.

Notons que Nikon conservera bien une usine au Japon, mais cette dernière est exclusivement dédiée à la production d'optiques haut de gamme, elle se situe à Tohigi.

Les fabricants d'appareils photo souffrent d'une montée en puissance des APN embarqués sur les smartphones qui remplacent de plus en plus les APN d'entrée ou de milieu de gamme et se montrent à la fois plus accessibles et faciles à transporter.