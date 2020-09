Nintendo : la 3DS n'est plus produite

Nintendo aura largement profité du succès de sa 3DS, la petite console mobile qui proposait un effet 3D stéréoscopique sans avoir besoin de lunettes... Avec des variantes faisant l'impasse sur cet aspect qui en faisait son originalité au lancement.

Au total, ce sont 6 déclinaisons de la console qui auront vu le jour entre 2011 et aujourd'hui, plus de 75 millions d'unités vendues et 384 millions de titres écoulés. Ce sont des fans qui ont repéré la mention "Production terminée" sur la fiche produit des sites américains et japonais.

Au total, Nintendo aura ainsi sorti la 3DS, la 3DS XL, la 2DS, New 3DS, New 3DS XL et New 2DS XL. La machine aura connu un succès moins important que la DS qui s'est écoulé à 154 millions d'exemplaires, mais elle aura malgré tout largement permis à Nintendo d'assurer une phase de transition difficile en plein échec de la Wii U. Finalement, la 3DS aura très certainement inspiré Nintendo pour la Switch qui elle, est un véritable succès avec déjà plus de 60 millions de machines vendues, 2 versions de console et une nouvelle en préparation pour l'année prochaine.