Nintendo annonce la fin de la 3DS et de la Wii U pour mars 2023

Nintendo annonce officiellement la fin de l'aventure pour ses deux consoles 3DS et Wii U : les deux boutiques en ligne dédiées aux plateformes fermeront définitivement leurs portes en mars 2023.

La Switch et son aspect hybride a fini par remplacer l'ensemble des machines que proposait Nintendo jusqu'ici : la 3DS et la Wii U n'ont plus vraiment besoin d'être supportées par la marque.

Pour la 3DS, la situation reste difficile pour les joueurs : avec 75 millions d'exemplaires vendus, la petite console portable reste un choix privilégié pour certains. La Wii U quant à elle n'aura pas eu cette chance : avec seulement 13 millions de ventes, c'est un échec cuisant pour Nintendo.

Nintendo annonce ainsi une mise à la retraite des deux plateformes avec un abandon progressif des services qui débutera en mai.

À compter du 23 mai, il ne sera plus possible d'ajouter des fonds sur un compte Nintendo eShop Wii U ou 3DS via une carte de crédit.

Dès le 29 aout, les cartes Nintendo eShop seront également abandonnées sur les shops en question, mais il sera toujours possible d'utiliser des codes de téléchargement.

À la fin du mois de mars 2023, plus aucun solde ne pourra être utilisé pour acheter du contenu sur Wii U et 3DS.

Les eShops resteront actifs uniquement pour récupérer les titres que les joueurs avaient achetés par le passé, mais ils pourraient finir par disparaitre également.