Nintendo : on peut désormais annuler des précommandes sur l'eShop Switch

Le président de Nintendo a récemment apporté quelques informations concernant la Switch et, plus précisément, la prévision d'augmentation de la production en raison des précommandes relativement nombreuses.

La prochaine console de Nintendo continue d'afficher un tarif de plus en plus bas en ce qui concerne sa précommande auprès de certains revendeurs en ligne, affichant un montant qui se rapproche de plus en plus de 300 euros.