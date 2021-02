Nintendo : du DLSS dans la Switch Pro

Selon un leaker proche de Nintendo, la marque prépare bien une Switch Pro, une console hybride aux prestations révisées à la hausse pour proposer du jeu en Ultra HD et Full HD.

NateDrake évoque ainsi le fait que Nintendo proposera de la Full HD en mode portable, ce qui implique un changement d'écran pour la Switch Pro, qui pourrait par ailleurs basculer sur de l'OLED pour se montrer plus lumineux et exploitable en extérieur, et en Ultra HD en mode Dock, ce qui implique un boost non négligeable de puissance.

Sur ce dernier point, on pourrait voir la Switch Pro se tourner vers un nouveau SoC, le Tegra Xavier bien plus puissant que le Tegra 1 actuellement embarqué. Ce dernier embarque 8 coeurs ainsi qu'un GPU Volta et un coprocesseur Tensor dédié au Deep Learning... Une configuration qui ouvrirait la voie à l'exploitation de la technologie Nvidia DLSS.

Et c'est justement ce qui est évoqué par le leaker : pour proposer des graphismes plus détaillés dans des scènes complexes, la Switch Pro pourrait plus largement se tourner vers le DLSS.

Rappelons que le Deep Learning Super Sampling est une technologie introduite par Nvidia dans ses cartes RTX qui propose d'utiliser une image en basse définition pour la transformer en image haute résolution grâce à l'intelligence artificielle. Cela permet de mettre à profit le Tensor Core qui gère des calculs visant à optimiser la qualité de l'image sans imposer de contraintes au GPU.

Cette technologie permet de gagner 10 à 30% de FPS en fonction des jeux et soulage grandement le processeur et le GPU.

Le DLSS pourrait avoir des effets multiples sur la Switch Pro : lui permettre de proposer des jeux plus beaux sans nécessiter trop de puissance, mais surtout sans se montrer trop gourmande en ressources et donc en rognant sur l'autonomie.