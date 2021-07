Nintendo en finit avec Netflix sur ses consoles

Nintendo souhaitait en finir une fois pour toutes avec Netflix sur ses consoles, c'est désormais chose faite : depuis le 30 juin dernier, l'application Netflix qui faisait de la résistance sur 3DS et Wii U n'est plus disponible.

Big N avait annoncé au tout début d'année que Netflix serait prochainement évincé des deux dernières plateformes de la marque proposant encore un accès au service, et la marque ne fait donc que remplir ses promesses.

Nintendo revendique ainsi un peu plus une stratégie allant à l'opposée de ses principaux concurrents Sony et Microsoft qui eux, mettent justement en avant l'aspect multimédia et multiservice de leurs PS5 et Xbox Series.

Pour Nintendo, les consoles de jeu doivent en priorité servir le jeu et les joueurs. Et si l'espace d'une interview un cadre de Nintendo évoquait en 2018 la possibilité de porter Netflix sur Switch, aujourd'hui il n'en est vraisemblablement pas question.

La situation est toujours aussi difficile à accepter pour les joueurs qui voient en la Switch une plateforme justement idéale pour le multimédia en mobilité... Rappelons également que YouTube et Hulu sont accessibles sur la console de Nintendo, l'absence de Netflix est donc difficilement justifiable.