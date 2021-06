Nintendo gagne son procès contre RomUniverse et obtient 1,7 million de d'euros

Après deux années de procédures, Nintendo a finalement obtenu gain de cause et remporté sa bataille contre le site RomUniverse et obtenu que son créateur, Matthew Storman lui verse 1,7 million d'euros de dommages et intérêts.

RomUniverse était, avant 2019, l'un des sites de ROM les plus populaires au monde, il y était proposé des milliers de jeux vidéo d'anciennes consoles et notamment celles de Nintendo.

Nintendo poursuivait ainsi le site et son créateur pour violation de droits d'auteur, et demandait 15 millions de dommages et intérêts. Car l'activité du site se voulait également particulièrement rentable : un abonnement premium proposé sur le site permettait de télécharger un nombre illimité de jeux, faisant basculer le simple piratage en véritable business.