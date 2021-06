Nintendo : un nouveau Game & Watch pour les 35 ans de Zelda

Nintendo a visiblement décidé de célébrer le 35e anniversaire de ses franchises avec la sortie d'un Game & Watch dédié.

Après Mario, c'est donc au tour de la franchise Zelda d'en profiter ! C'est cette année que la franchise célèbre ses 35 bougies, et pour l'occasion, Nintendo proposera un nouveau Game & Watch intégrant 3 titres : The Legend of Zelda, The Legend of Zelda II : The Adventure of Link ainsi que The Legend of Zelda : Link' Awakening.

La petite console proposera également un mode horloge animée ainsi qu'un minuteur dédié au second opus de la franchise.Pour la partie technique, il s'agira d'une reprise trait pour trait de la version proposée pour l'anniversaire de Mario avec toutefois l'apparition de deux boutons Select et Start pour faciliter la navigation dans les menus.

La commercialisation est prévue à compter du 12 novembre prochain à un prix encore inconnu.