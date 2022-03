Nintendo lance ses missions et récompenses !

Nintendo vient finalement de lancer son propre système de "trophées" au sein de son écosystème et lance ainsi les "Missions et récompenses" dans le Nintendo Switch Online.

Nintendo souhaite encourager un peu plus les joueurs à profiter de leur Switch et pour ce faire, la marque déploie les "Missions et récompenses" au sein du Switch Online.

Il s'agit d'un ensemble d'objectifs et de missions à remplir au sein de certains jeux ou plus globalement au sein du service Switch Online (jouer à un jeu en ligne, tester la bibliothèque de jeux classiques) pour remporter des points de platine.

Ces points sont ensuite utilisables dans la boutique de Nintendo pour débloquer des éléments visuels : icones d'utilisateur, fonds d'écrans, mais également des cadeaux via My Nintendo.

Pour l'instant, deux jeux seulement intègrent ce système de récompenses : Super Mario Odyssey et Animal Crossing : New Horizons. La liste des missions est mise à jour tous les mardis à 1h du matin. Les deux jeux concernés vont également varier au fil des semaines : deux nouveaux titres prendront ainsi le relai à compter du 5 avril.