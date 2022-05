Nintendo parle déjà de l'après-Switch

Si Nintendo refusait de parler de l'ère post Switch, la situation a changé et désormais la marque parle sans complexe de son avenir.

Alors que la Switch débute sa 6e année de commercialisation, Nintendo nourrit toujours de grandes ambitions pour sa console hybride et vise plus de 20 millions de consoles vendues sur son année fiscale 2022-2023.

Nintendo a confirmé une fois de plus que la Switch était au milieu de son cycle de vie, ce qui devrait lui laisser le temps d'établir des records de ventes avant de voir sa remplaçante arriver... Car oui, Nintendo accepte désormais de parler de "l'après-Switch".

Shuntao Furukawa, le président de Nintendo s'est ainsi expliqué auprès des investisseurs japonais concernant l'avenir de la marque et partagé quelques préoccupations.

Après avoir annoncé que plusieurs jeux d'envergure sortiraient jusqu'au printemps prochain, il a rappelé qu'il serait sans doute difficile d'opérer la bascule vers une autre plateforme. Le président de la marque a ainsi présenté comme un "obstacle" le passage d'une plateforme (la Switch) à l'autre (sa remplaçante).

Cela s'explique assez simplement : à sa sortie, la Switch disposait déjà d'un hardware quelque peu dépassé au regard du marché : 10 ans plus tard, et compte tenu de l'évolution rapide du jeu vidéo ces dernières années, il sera complexe de proposer une machine à même de proposer de la rétrocompatibilité , et même de simples portages s'annoncent difficilement envisageables, du moins pas sans un énorme travail.

Nintendo travaille alors sur divers partenariats pour permettre en place des abonnements visant à fidéliser les joueurs dans l'espoir de les conserver lors de la grande bascule qui s'annonce.