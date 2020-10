Nintendo rappelle : il faut recharger sa Switch au moins une fois tous les 6 mois

Nintendo a récemment rappelé quelques bases concernant l'utilisation de sa Switch, sans aucun doute après avoir constaté un grand nombre de pannes auprès de son SAV ayant une origine similaire.

La marque a ainsi rappelé qu'il était important de recharger sa Nintendo Switch au moins une fois tous les 6 mois. La marque précise ainsi que la batterie intégrée à la Switch peut devenir inutilisable si elle descend sous un certain seuil de charge et qu'il est donc nécessaire, pour assurer le maintien de son fonctionnement, de la recharger régulièrement et de ne pas épuiser totalement la batterie.

S'en est suivi une véritable polémique sur la toile, certains utilisateurs accablant la marque pourtant connue pour ses Nintendo DS capables de survivre des années.

Sauf que la Switch nécessite beaucoup plus de puissance pour fonctionner et que Nintendo a donc eu recours aux batteries Li-ion. Cette technologie que l'on retrouve dans nos smartphones et en modélisme assure d'excellentes performances, mais se veut également particulièrement délicate, notamment concernant les conditions de stockage.

Les batteries Li-ion exigent ainsi un stockage avec une tension minimum sous peine de voir se former des dendrites dans les cellules qui empêchent la recharge, voire créent un court circuit.

Pour prévenir cette situation, Nintendo comme la plupart des constructeurs a intégré un système de protection : en clair, la batterie fait croire à l'utilisateur qu'elle est à court d'autonomie, mais se conserve malgré tout une réserve lui permettant d'assurer sa survie.

Pour reprendre la comparaison avec la Nintendo DS, la situation est différente puisque sur Switch, l'extinction de la console consiste avant tout à une mise en veille pour proposer un retour rapide au jeu, tandis que sur DS, l'extinction était bien réelle.

La nécessité de recharger régulièrement sa Switch même si on ne s'en sert pas est clairement notifiée dans la notice de la console.