Nintendo stoppe la réparation des consoles Wii

Nintendo vient ainsi d'annoncer la fin de l'aventure pour la Wii, qui restera une des consoles les plus vendues de la marque à travers le monde. Véritable succès, la console est sortie en 2006 et si les éditeurs et studios l'ont abandonné depuis plusieurs années depuis la sortie de la Wii U et plus récemment de la Switch, Nintendo proposait encore un service de réparation au Japon.

Il faut dire que la base de joueurs sur la machine reste énorme : la console a connu des titres ultra populaires qui sont encore largement pratiqués. Mais désormais, il faudra manipuler sa console avec prudence donc, puisque Nintendo ne proposera plus aucune prise en charge dans son service officiel de réparation à compter du 31 mars prochain.

Nintendo explique cela par l'arrêt de la production de pièces détachées, qui rend automatiquement complexe le maintien d'un service de réparation dans de bonnes conditions. Les accessoires resteront pris en charge, puisque moins souvent sujets aux pannes, mais là encore, jusqu'à l'épuisement du stock de pièces détachées.

Rappelons que la Wii s'est écoulée à plus de 101 millions d'unités dans le monde.