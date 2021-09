Nintendo Switch : Enfin une baisse de prix !

Après 4 années d'exploitation, la Switch de Nintendo a connu une première révision puis une déclinaison en version Lite. Et alors que la Switch OLED sortira le mois prochain, il se murmurait que la Switch standard pourrait enfin profiter d'une baisse de prix.

Nintendo continue de vendre sa Switch a un rythme particulièrement soutenu malgré 4 ans d'existence, et un prix qui n'a pas bronché depuis son lancement en 2017. Mais l'arrivée sur le marché de la version OLED pourrait changer la donne.

Certains spécialistes l'avaient prédit il y a quelques jours, finalement Nintendo n'a pas attendu pour confirmer la baisse de prix de sa Switch.



La Switch standard passe donc ainsi de 330 à 300 euros, un prix conseillé par Nintendo alors même que certaines boutiques affichent déjà la console à 270 euros.

Le prix parait logique : il permettrait de ne pas piétiner les ventes de Switch Lite pour autant (la console est facturée 199€) et indirectement, cela mettrait en valeur un certain côté Premium de la Switch OLED (annoncée à 349€).

Il s'agirait également pour Nintendo de venir rivaliser un peu plus avec les consoles next gen PS5 et Xbox Series dont la disponibilité reste limitée. En rendant sa Switch un peu plus accessible encore, Nintendo pourrait recruter les joueurs à la recherche d'une nouvelle machine excédés par l'attente et les stocks limités.