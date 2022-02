Nintendo : la Switch n'est qu'au milieu de son cycle de vie

Le PDG de Nintendo, Shuntaro Furukawa a profité de la présentation des résultats de la marque devant ses investisseurs pour évoquer l'avenir de la Switch, qui s'annonce radieux...

Alors que Sony et Microsoft sont freinés par la pénurie de composants, Nintendo continue de produire et d'écouler sa Switch sur un rythme soutenu, et boucle ainsi sa seconde meilleure année en 2021. Aucun déclin des ventes en perspective et la situation pourrait durer...

Selon le PDG du groupe "La Switch n'est qu'au milieu de son cycle de vie et la dynamique est excellente. La Switch est prête à briser le modèle de nos consoles précédentes, qui voyait leur élan diminuer dans leur sixième année sur le marché et elle devrait se développer davantage."

En clair, le cycle de vie estimé de la Switch serait de 10 ans. Rappelons que la Switch a été lancée en mars 2017 et qu'elle affiche donc déjà quasiment 5 ans.

Alors certes, rien n'empêche Nintendo de sortir une nouvelle console avant la fin du cycle de la Switch. Néanmoins, compte tenu de ces déclarations, on peut estimer que Nintendo lancera une nouvelle console le plus tard possible.

La Switch s'est écoulée à plus de 100 millions d'unités en 5 ans et Nintendo compte en écouler plusieurs millions ces prochaines années.

Par ailleurs, la réunion a été l'occasion pour Nintendo d'annoncer ne pas vraiment s'intéresser aux rachats d'éditeurs ou studios. Comme toujours, Nintendo mise avant tout sur les développements internes qui respectent la tradition et les codes de la marque avant tout.