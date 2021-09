Nintendo Switch : les jeux Nintendo 64 et Sega MegaDrive arrivent !

Lors de la présentation des nouveautés destinées à la Switch, Nintendo a évoqué l'arrivée d'un pack additionnel dédié à son offre Nintendo Switch Online.

Il s'agit d'un pack tourné vers le retro gaming et qui concerne l'arrivée des jeux Nintendo 64 et SEGA MegaDrive sur la console hybride.

L'offre Switch Online permet déjà d'accéder à de nombreux titres d'anciennes consoles de Nintendo, parfois avec un travail supplémentaire réalisé sur certains jeux permettant ainsi d'ajouter des sauvegardes ou d'accéder à des modes de jeu en ligne.

Nintendo a déjà évoqué des jeux pour Nintendo 64 :Super Mario 64, Mario Kart 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time et Lylat Wars seront immédiatement disponibles, il seront suivis par la suite de Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf, Paper Mario et F-Zero X et d'autres jeux encore non listés.

Sur MegaDrive, on pourra compter sur une vingtaine de titres dont Shining Force ou encore Gustar Heroes...

À noter que la mention "pack additionnel" implique qu'il faudra mettre la main à la poche pour y accéder. Des manettes de jeu Nintendo 64 et Mega Drive compatibles avec la Switch sont également au programme pour 49,99 chaque.