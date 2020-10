La Nintendo Switch Lite à prix cassé, mais aussi le smartphone OnePlus Nord et l'iPad Pro 2020

Le bon plan du jour concerne la Nintendo Switch Lite qui propose écran LCD tactile de 5,5 pouces. Cette version est plus légère et plus petite que la Nintendo Switch. Effectivement, elle ne pèse que 275 g alors que la Nintendo Switch pèse 297 g.

Attention, la console de jeu Nintendo Switch Lite ne possède que le mode portable comme mode de jeu. Vous ne pourrez donc pas profiter de votre console sur téléviseur, mais vous pourrez toujours en profiter pleinement où que vous soyez.

La console Nintendo Switch Lite à 195 € au lieu de 249 € chez Rakuten.

Mais aussi le smartphone OnePlus Nord propose un écran plan de 6,44 pouces FHD+ au ratio 20:9, avec une dalle Fluid AMOLED et avec un rafraîchissement de 90 Hz. Ce téléphone embarque un SoC Snapdragon 765G avec 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR4x) et en deux configurations mémoires : 128 ou 256 Go en UFS 2.1 (non extensible par carte mémoire). Il dispose également des connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5, ainsi que le NFC.

Pour les amateurs de photographie, on retrouve un capteur photo frontal de 32 mégapixels. À l'arrière on retrouve 4 modules photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle (119 degrés) de 8 mégapixels et un module 2 mégapixels pour la macrophotographie (focus jusqu'à 2,5 cm). Le quatrième capteur est un module de 5 mégapixels. Enfin, il est alimenté par une batterie de 4115 mAh avec la charge rapide.

Vous pourrez profiter du smartphone OnePlus Nord à 449 € au lieu de 499 € chez Amazon, dans sa version 12+256 Go !





Enfin, l'iPad Pro 2020 possède un écran IPS LCD de 12,9 pouces qui permet une résolution de 2732 pixels x 2048 pixels. Cet iPad possède les technologies Liquid Retina, ProMotion et True Tone pour un résultat graphique optimal avec des couleurs vives, et une très bonne luminosité. L'iPad Pro 2020 exploite un SoC optimisé Apple A12Z Bionic avec partie graphique de 8 coeurs, accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau photographie, on trouve un double capteur photo logé dans un carré débordant du dos de la tablette, un module 12 mégapixels grand angle permettra de réaliser de l'enregistrement vidéo 4K tandis qu'un capteur ultra grand angle de 10 mégapixels laissera réaliser des effets de zoom avant et arrière.

L'iPad Pro 2020 12,9" 128 Go est actuellement à 868 € au lieu de 1119 € chez Rakuten !





