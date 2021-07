Nintendo Switch OLED : lancement officiel le 8 octobre et on connaît enfin le prix !

Fin du mystère pour la nouvelle évolution de la console Switch qui existe bel et bien et débutera sa commercialisation avant la fin de l'année. Nintendo confirme son existence et une partie de ses caractéristiques, tout en dévoilant son tarif.

La Nintendo Switch OLED profitera donc bien d'un affichage OLED de 7 pouces en 720p associé à une puce plus puissante de Nvidia permettant du jeu en 1080p (pas de 4K, donc) sur grand écran.

Elle disposera aussi de plus de mémoire en passant à une capacité de stockage de 64 Go, avec une nouvelle béquille ajustable pour la faire tenir sur une table et une partie audio améliorée.

La Nintendo Switch OLED sera lancée le 8 octobre 2021 et son prix est déjà annoncé : 349,99 dollars. Elle aura pour rôle de prolonger l'insolent succès de la console de Nintendo dans un paysage ludique qui a pourtant vu arriver les consoles de nouvelle génération PS5 de Sony et Xbox Series X et S de Nintendo.

Elle se positionnera aux côtés de la Switch Lite lancée fin 2019 pour 199 dollars et disposera d'un nouveau dock intégrant un port Ethernet et toujours les manettes Joy-Con à greffer sur les côtés.

