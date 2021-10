La Nintendo Switch OLED disponible et en promotion pour son lancement !

Les Switch, Switch Lite et Switch OLED sont les trois modèles de la console de Nintendo qui sont disponibles officiellement respectivement depuis mars 2017, septembre 2019 et donc ce 8 octobre 2021 pour la version OLED.

Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques des différents modèles :

Comme décrit sur l'image ci-dessus affichant leurs caractéristiques détaillées, la Switch OLED bénéficie d'une meilleure capacité de stockage de base (qui est extensible sur les trois consoles jusqu'à 2 To en rajoutant une microSD), d'un écran plus grand (7 pouces) et de meilleure qualité (OLED) et d'un pied plus large, ce qui améliore grandement le confort de jeu.

La Switch OLED est disponible depuis aujourd'hui au prix officiel de 349 €, mais certains e-commerçants la proposent en promotion à seulement 319,99 € :