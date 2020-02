Nintendo Switch Online : 4 nouveaux jeux pour février

À compter du 19 février, le programme Nintendo Switch Online va voir arriver quatre nouveaux jeux qui seront accessibles à tous les abonnés au service. Les titres viendront grossir le catalogue déjà bien fourni de la machine, qui s'oriente vers la réédition d'anciens titres en y apportant quelques touches de modernité, notamment des modes multijoueurs.

On pourra ainsi compter sur deux jeux NES avec Blue Shadow (connu sous le nom Shadow of the Ninja en Amérique du Nord) ainsi que Eliminator Boat Duel.

Les fans de SNES seront également servis avec Smash Tennis ainsi que Pop'n Twinbee. Nintendo a réalisé une vidéo pour présenter les titres qui ne manqueront pas de rappeler de bons souvenirs aux joueurs qui ont connu l'époque de la NES et SNES.

Le service Nintendo Switch online permet d'accéder aux jeux en ligne, en plus d'une collection d'anciens titres, il est facturé 19,99€ par an.