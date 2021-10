Nintendo Switch Online : bugs et ralentissements sur la N64

Lancé hier, le pack additionnel du Nintendo Switch Online propose aux joueurs d'accéder à une sélection d'anciens jeux sortis initialement sur Nintendo 64.

Le Switch Online ajoute ainsi une nouvelle console rétro à son arc, en attendant l'arrivée prochaine des titres Megadrive, mais cette fois, tout ne se passe pas comme prévu.

D'emblée, la première douche froide pour les joueurs aura été le prix du pack : 40€ par an au lieu des 20€ du pack d'origine... Un investissement qui se veut toutefois minime pour les amateurs de retro gaming... À condition que le tout fonctionne parfaitement, et c'est loin d'être le cas.

Selon les titres, on assiste ainsi à plusieurs bugs assez handicapants, voire à un temps de latence énorme en jeu. C'est le cas sur Zelda Ocarina of Time avec un temps de réaction énorme entre la pression des boutons sur le contrôleur et les actions retranscrites en jeu. Le titre affiche également moins de textures que les précédentes versions émulées notamment sur Wii U : pas de reflets dans l'eau, les bras de link disparaissent parfois, et le titre crash sans raison.

D'autres titres fournis dans le pack affichent des problèmes identiques avec parfois des bugs empêchant la sauvegarde, des bandes-son qui saturent ou disparaissent, mais surtout beaucoup de problèmes de fluidité.

Autre problème soulevé par les joueurs : il est actuellement impossible de réattribuer les touches, ce qui se révèle parfois problématique dans certains titres.