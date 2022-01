Nintendo : la Switch Pro abandonnée au profit d'une nouvelle génération de consoles ?

Elle aura fait couler beaucoup d'encre pour rien : la Switch Pro compatible 4K pourrait finalement ne pas sortir.

Nombre d'analystes ayant soutenu la théorie de la console se tournent désormais vers un autre axe : Nintendo pourrait finalement ne pas proposer de Switch aux performances dopées, mais plutôt déjà travailler à sa prochaine génération de consoles.

Il faut dire que le temps passe et que la Switch est sortie le 3 mars 2017, et qu'elle s'est déjà déclinée en 3 versions majeures : la classique, la Switch Lite et la Switch OLED, sans compter les quelques révisions de modèles au fil des années.

La récente sortie de la Switch OLED n'a apporté que deux améliorations majeures : l'intégration d'un écran OLED plus grand et le passage à 64 Go de stockage.

Le contexte n'est également pas propice à la sortie d'une nouvelle console :

La pénurie de semi-conducteurs pourrait s'étendre jusqu'à la fin de l'année 2023.

La Switch continue de se vendre à un rythme soutenu

Les divers studios de développement de jeux capitaux pour la Switch ont accumulé du retard depuis le début de la crise sanitaire et de grands jeux sortiront cette année ainsi qu'en 2023.

La production de puces Tegra X1 vieillissantes continue de poser problème à Nvidia. Un changement de puce se montrerait plus rentable sur une nouvelle console qu'une simple évolution pour Nintendo.

De fait, nombreux sont les analystes à indiquer que si Switch Pro il devait y avoir, cela n'interviendrait pas avant 2024... Or la Switch aurait déjà 7 ans au compteur à ce moment alors que Nintendo est sur un cycle de vie de ses consoles situé entre 5 et 6 ans. Il devient ainsi de plus en plus improbable de voir une Switch Pro arriver un jour.