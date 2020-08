Nintendo Switch Pro : des premiers détails techniques

Nintendo prépare une nouvelle version de sa console Hybride, la Switch, notamment pour faire face à l'arrivée des consoles nouvelle génération de Sony et Microsoft. Sans chercher à rivaliser avec ces dernières, il se dit que Nintendo souhaite donner un petit coup de fouet à sa machine pour la rendre plus séduisante aux yeux des utilisateurs.

Selon des fuites rapportées par The Verge et Bloomberg, il serait ainsi enfin question de la gestion de la 4K grâce à un changement de processeur. La Switch Pro serait alors équipée de la dernière solution Tegra développée par Nvidia.

Des documents récupérés auprès de la FCC vont également dans le sens d'une nouvelle machine en préparation. Nintendo aurait ainsi fait la demande d'une modification de certification accordée à la Switch suite à plusieurs changements internes.

Ces changements seraient localisés au niveau du Chipset, RAM et carte mère. En théorie, les changements ne bénéficieraient alors qu'au mode console de la machine. Son écran resterait le même et donc limité à la définition HD. Le choix est logique : les écrans 4K sont encore onéreux et gourmands, tout comme les jeux en Ultra HD. La Switch Pro pourrait ainsi ne proposer du contenu en 4K que lorsqu'elle sera branchée sur un écran et raccordée au secteur.