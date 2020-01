Nintendo : vers une Switch Pro 4K en septembre ?

Quelques mois avant que ne sorte la Switch lite, les rumeurs se bousculaient concernant l'arrivée imminente de deux nouvelles consoles chez Nintendo. Si une partie s'est vérifiée du côté d'une Switch plus accessible faisant l'impasse sur certaines fonctionnalités et s'orientant uniquement vers le jeu nomade, rien ne s'est encore concrétisé concernant la supposée Switch Premium.

Pourtant les rumeurs reviennent concernant celle que l'on appelle désormais la Switch Pro 4K, une version aux prestations révisées à la hausse de la console nomade de Nintendo.

Il serait question d'une sortie de la machine autour du mois de septembre cette année, soit pile pour la rentrée et juste avant la sortie des machines de nouvelle génération de Sony et Microsoft. Nintendo pourrait ainsi tenter de réduire le fossé technique entre les machines puisque sa Switch ne brille pas spécialement par ses performances à l'heure actuelle et qu'elle aura encore plus de mal à le faire face aux monstres de puissance qui s'annoncent sous les noms de PlayStation 5 et Xbox.

Nintendo pourrait toutefois ne pas fragmenter son écosystème et ne pas proposer de jeux exclusifs à cette machine compatible 4K. Les titres seraient simplement optimisés pour tirer profit du surplus de puissance disponible et s'afficher sous un meilleur jour, venant ainsi jouer à un niveau relativement proche des versions des titres proposés sur les autres machines.

Les rumeurs veulent également que cette machine soit proposée autour des 399 dollars, il se pourrait même que Nintendo fasse le choix d'une machine fixe entièrement dédiée au salon...

Comme d'habitude, il faut considérer ces rumeurs avec précaution, de toute évidence Nintendo ne souhaite pas communiquer sur le sujet avant l'heure.