No Man's Sky : la mise à jour 3.0 Origins se présente en vidéo

4 années après sa sortie, No Man's Sky s'offre la mise à jour la plus importante ambitieuse et importante : ORIGINS se dévoile en vidéo.

No Man's Sky est sans doute l'un des jeu qui a entrainé la plus grosse déception de l'histoire du jeu vidéo : après plusieurs présentations sur le salon de l'E3 et un concept d'univers procédural infini avec des graphismes particulièrement séduisants, le jeu proposé lors de la sortie faisait pâle figure.

Entre la foule de bugs, le manque de contenu et une diversité faiblarde, les explorateurs du jeu ont rapidement manifesté leur mécontentement. Hello Games a longtemps promis des améliorations qui auront mis plusieurs années à arriver et récemment le studio misait sur une refonte quasi complète avec une mise à jour 3.0 baptisée Origins.

Origins est ainsi disponible depuis cette semaine sur PC, Xbox One et PS4 et promet des planètes bien plus denses et riches, de nouvelles créatures et flore, des conditions météorologiques changeantes, des bâtiments et structures plus diversifiés et imposants et des paysages plus travaillés.

De quoi redonner un bon coup de frais à un titre qui continue malgré tout de passionner une solide base de joueurs convaincus du potentiel du titre.