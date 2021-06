Noctua NH-P1 : l'énorme refroidisseur passif se dévoile en partie

Noctua est connu à travers le monde pour proposer à la fois des ventilateurs silencieux et des refroidisseurs équipés de ces ventilateurs proposant des prestations assez exceptionnelles.

La marque affine ainsi ses modèles d'année en année pour proposer des refroidisseurs à la fois silencieux et très performants, souvent à grand renfort de caloducs, bases cuivre et radiateurs aux dimensions impressionnantes.

Cela fait également plusieurs années que la marque cherche à proposer un refroidisseur passif pour PC haut de gamme. Et la marque est proche du but, puisque quelques fuites concernant un impressionnant NH-P1 ont eu lieu.

On sait actuellement que la base comportera 6 caloducs, qu'il sera livré avec des kits de montage SecuFirm2+ pour AMD et Intel, de la pâte thermique NT-H2 et qu'il sera proposé à 100 dollars. La garantie associée au produit sera de 6 ans.

Concrètement, le dissipateur s'annonce massif et même sa base comportera des ailettes. Il devrait être en mesure de refroidir efficacement les processeurs haut de gamme. Si aucun ventilateur n’est directement sur le refroidisseur, il faudra néanmoins l'installer dans un boitier suffisamment ventilé pour évacuer la chaleur.

Autant dire que la sortie du dispositif est attendue de près, les premiers tests s'annoncent particulièrement intéressants.