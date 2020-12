Noël : 7 millions de Français vont revendre leurs cadeaux en ligne

Comme chaque année les Français vont s'échanger des millions de cadeaux pour Noël mais certains ne tomberont pas juste... Aussi, nous sommes de plus en plus nombreux à revendre les cadeaux indésirés en ligne.

Entre Noël et Nouvel An, c'est devenu une tradition : la revente de cadeaux va battre son plein sur les plateformes de vente entre particuliers...



Qu'il s'agisse de cadeaux indésirés, indésirables, reçus en double, ou par besoin d'argent, les Français sont de plus en plus nombreux à revendre leurs cadeaux sur Internet. Ce qui était autrefois mal perçu est de moins en moins tabou et touche un nombre grandissant d'utilisateurs.

Selon un sondage mené par Kandar pour eBay, on estime que 7,3 millions de Français prévoient déjà de revendre un ou plusieurs cadeaux après le 25 décembre.

Nous serions ainsi 18% de Français à se dire à la fois déçus par les cadeaux reçus et prêts à les revendre en ligne. L'année dernière nous étions 17% dans cette situation, qui perd progressivement tout complexe.

Pour 40% des Français déjà passés à l'acte, cela s'est fait sans aucun remords. Si 38% des 16-34 ans disent souhaiter conserver leurs cadeaux non désirés, ils ne sont que 26% chez les 55-64 ans.

Pour ceux qui ont offert les cadeaux, 38 pensent qu'il est préférable de revendre soit à des fins caritatives soit pour pouvoir se racheter un cadeau véritablement souhaité.

Parmi les cadeaux les plus revendus, on peut citer les smartphones, consoles, produits high tech : ce sont généralement des cadeaux à forte valeur et qui trouvent très facilement acheteur.

Selon Kantar, la revente de cadeaux de Noël non désiré devrait atteindre 363 millions d'euros en valeur. Ebay pour sa part renforce ses serveurs et attend ainsi plus de 200 000 nouvelles annonces pour le jour de Noël et 3,5 millions entre le 25 décembre et le 3 janvier.