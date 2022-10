Le top 10 des tendances jouets pour Noël chez Amazon !

Noël est dans un peu plus de deux mois et il n'est pas trop tôt pour commencer à faire ses courses. Voici le top 10 des tendances sur les jouets que propose Amazon.

HoHoHo, le père Noël commence déjà à être surchargé par les catalogues qu’il poste dans vos boites aux lettres. Ces derniers sont lus pleins de fois par les enfants pour concevoir la liste de Noël. Amazon propose donc une sélection de 10 jouets qui seront tendances pour Noël cette année. Dans cette sélection, nous trouverons des marques françaises comme JeuJura, Vilac ou encore Asmodée ou des marques internationales comme Mattel, Kidkraft ou encore Hasbro.

Des jeux pour la famille

Deux jeux se démarquent dont le célèbre Monopoly avec le thème Voyage autour du monde (21 €) qui permet de découvrir différentes destinations en découvrant des anecdotes ou encore le célèbre hérisson bleu de la console SEGA dans un jeu de société où vous vivrez une course endiablée dans les décors emblématiques de la saga avec Sonic Super Teams (27 €).

L’imagination, la motricité et la stimulation des sens chez les plus petits

Ici, nous avons 4 jeux qui se démarquent avec la célèbre marque JeuJura et ses chalets en bois (30 €), concentration et dextérité seront de la partie avec cette jolie maison forestière avec une dizaine de combinaisons possibles. Pour stimuler l’habilité et la créativité des enfants, mais aussi la coordination des mouvements ainsi que le repérage dans l’espace, le coffret Bloko (35 €) est idéal pour s’amuser seul ou à plusieurs.

Dans les inconditionnels des jeux pour enfants, nous avons la pâte à modeler avec la célèbre marque Play-Doh, le jeu proposé est "Mon super café" (27 €) avec la possibilité de proposer des boissons à la machine à café dans des tasse ou gobelets avec de la belle chantilly. Le dernier jeu est des cubes sonores proposés par Vilac (25 €) afin de découvrir les animaux de la savane tout en améliorant sa dextérité.

Des paillettes dans les yeux des enfants

Le premier jeu est la caserne Everyday Heroes de KidKraft (164 €) pour vivre d’incroyables aventures sur 3 étages avec 12 pièces, 35 accessoires et 3 véhicules (hélicoptère, moto de police, camion de pompier). Le deuxième est la poupée Luna Licorne (25 €), elle mesure 28 cm, vient de Tahiti et adore faire du roller avec son chien.

Partons maintenant sur un circuit vertical avec un ascenseur, un tunnel, une boucle à double voie et même une attaque de requin ! Les enfants (petits ou grands) s’amuseront pendant des heures avec Hot Wheels City Méga Garage Multi-Niveaux (170 €). Pour finir, un Noël sans jeu téléguidé n’est pas un Noël parfait, YCOO by SILVERLIT (37 €) est composé de deux robots d’inspiration viking qui peuvent se battre pour défier votre famille ou vos amis. Les enfants profiteront des effets sonores et lumineux pour rendre le combat encore plus impressionnant.

N'hésitez pas à consulter d'autre bons plans comme Cdiscount qui propose un prix de fou sur le PC portable Asus Tuf A17 ou encore des écouteurs confortables au son premium qui respectent votre oreille avec les Oladance Wearable Stéréo.