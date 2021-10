Nokia 3310 VS iPhone 13 : lequel survit à une chute de 20 étages ?

Au fil des années, Nokia s'est forgé une légende en proposant des GSM de qualité avec pour particularité une grande autonomie, mais également une grande longévité, au point que certains modèles sont réputés increvables, incassables... C'est le cas du Nokia 3310, une brique souvent prise en référence pour pointer du doigt les faiblesses des smartphones concernant l'autonomie et la fragilité.

Mais un Nokia 3310 peut-il réellement mieux s'en sortir face à un iPhone 13 s'il venait à chuter de 20 étages ? Une question à laquelle la chaine YouTube TechRax.

Alors évidemment, le test ne correspond pas vraiment à des conditions normales d'utilisation et vise surtout à faire du buzz... surtout que l'issue est assez inattendue.

Rappelons qu'avec l'iPhone 13, Apple avait annoncé avoir amélioré un peu plus la résistance de ses appareils, notamment au niveau du verre Ceramic Shield (Gorilla Glass Victus) à l'avant, et avec une coque en verre également révisée et durcie à l'arrière.

Finalement, après une chute de 20 étages, le Nokia 3310 finit en morceaux : le téléphone est complètement disloqué tandis que l'iPhone 13 que l'on pensait voir pulvérisé s'en sort avec la coque arrière brisée, sans plus. L'iPhone 13 reste parfaitement fonctionnel à la fin du test, et son écran est indemne.

Même après plusieurs chutes, l'écran Ceramic Shield résiste, et si l'on note quelques impacts, ce n'est pas grand-chose face aux chutes répétées... Apple marque ainsi des points en garantissant l'écran le plus solide jamais installé sur iPhone, ce qui évitera de passer par la case SAV trop facilement, le remplacement d'écran étant une opération généralement facturée au prix fort et contraignante puisque seul le réseau Apple est capable de changer un écran et de maintenir l'activation Face ID.