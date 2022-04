5G-Advanced : avec la Release 18, le réseau mobile à plein potentiel

La 5G est le réseau mobile au rythme de déploiement le plus rapide dans le monde entier. Si les usages mobiles particuliers s'en trouvent améliorés grâce à de meilleurs débits et une latence raccourcie, la nouvelle génération a surtout de multiples implications dans de nombreuses industries en apportant un fonctionnement de coeur de réseau beaucoup plus élastique pour faire face à de nombreux scénarios d'usage.

La 5G-Advanced, attendue vers 2023-2024, doit porter ce potentiel encore plus haut grâce au respect de la Release 18 du 3GPP et Nokia, équipementier télécom européen, en explique certains aspects.

L'évolution Advanced pourra notamment exploiter plus profondément l'intelligence artificielle et le machine learning au coeur des réseaux pour de l'auto-maintenance et une adaptation automatique en fonction des contraintes, tout en assurant une efficacité énergétique maximale.

Nokia met en avant pour la 5G-Advanced la vision des 4E (Experience, Expansion, Extension, Excellence) qui vont pousser plus loin les avantages de la 5G :

: renforcer les possibilités d'interactions entre humain et machines, permettre de déployer des expériences immersives en réalité mixte pour les besoins professionnels comme de divertissement en fusionnant mondes réel et virtuel Expansion : apporter un positionnement fin (moins de 10 cm) en intérieur comme en extérieur, gérer des ensembles de capteurs et de grands réseaux automatisés, améliorer l'efficacité des logistiques

: apporter un positionnement fin (moins de 10 cm) en intérieur comme en extérieur, gérer des ensembles de capteurs et de grands réseaux automatisés, améliorer l'efficacité des logistiques Extension : créer de nouveaux marchés autour de l'IoT, renforcer le support avec les réseaux non terrestres (satellite, par exemple) et les drones pour couvrir des zones blanches, créer les conditions de fonctionnement des véhicules autonomes, robots autonomes et systèmes industriels automatisés

: créer de nouveaux marchés autour de l'IoT, renforcer le support avec les réseaux non terrestres (satellite, par exemple) et les drones pour couvrir des zones blanches, créer les conditions de fonctionnement des véhicules autonomes, robots autonomes et systèmes industriels automatisés Excellence : optimiser le fonctionnement des coeurs de réseau, introduire plus largement de l'IA et du machine learning dans leur gestion, renforcer la convergence entre réseaux filaires et sans fil, optimiser la résilience et l'efficacité énergétique

A partir de ce socle, Nokia envisage de nombreux possibilités apportées par la 5G et optimisées par la 5G-Advanced. La fusion des mondes physiques et virtuels reste un sujet fort des nouveaux réseaux et les débits élevés et latences très réduites vont permettre de créer des environnements virtuels réalistes et réactifs, qu'ils soient purement virtuels ou mixtes en apportant une couche d'information sur le monde physique, avec également la possibilité d'agir à distance comme si l'on était sur place.

On retrouve ici le thème des digital twins (jumeaux numériques) qui ne seront pas une simple représentation numérique mais bien une source complémentaire d'informations.

La 5G-Advanced pourra encore mieux répondre aux besoins de visioconférence avec des débits montants améliorés de 20% par rapport à la 5G, toujours avec une latence courte.

Nokia voit également se développer une ère post-smartphone avec de nouveaux types d'appareils fusionnant plusieurs catégories mais aussi des dispositifs "RedCap" (Reduced Capacity) qui au contraire n'exploiteront que certaines fonctions spécifiques de l'écosystème 5G pour répondre à des besoins industriels tout en abaissant leurs coûts (vidéo surveillance, contrôle qualité, capteurs, suivi d'actifs...).

Le positionnement sera affiné jusqu'à atteindre une précision de l'ordre du cm en intérieur comme en extérieur et en complément des systèmes GNSS.

Du côté des infrastructures, il sera beaucoup question d'intelligence artificielle et d'entraînement par machine learning, notamment pour intégrer des mécanismes d'efficacité énergétiques. Prédiction de trafic data et moyens alloués seront au coeur de ces efforts pour réduire la consommation générale d'énergie du secteur.

Enfin, la Release 18 permettra de maintenir une connexion stable au réseau même en changeant de cellule (handover) et d'antenne, ce qui sera notamment intéressant pour les services critiques dont ceux liés aux véhicules autonomes.