Nokia X60 et X60 Pro : un capteur 200 MP au menu, mais pas HarmonyOS

Nokia, ou plutôt HMD Global qui exploite la marque Nokia depuis quelques années préparerait actuellement deux terminaux assez originaux : le premier proposerait un capteur photo principal de 200 MP tandis que le second tournerait sous HarmonyOS.

Le Global Times évoque des sources internes à HMD Global, pourtant Huawei a déjà démenti avoir été approché par le groupe pour disposer d'une image d'HarmonyOS compatible avec ses terminaux.

Pourtant le journal maintient qu'il s'agirait pour Nokia de s'imposer un peu plus en Chine en favorisant un OS local orienté lui-même sur les applications asiatiques.

PhoneArena de son côté évoque les deux terminaux sous les appellations X60 et X60 Pro. On y trouverait des écrans assez imposants et incurvés sur les bords, des batteries de 6000 mAh et un capteur photo principal de 200 millions de pixels doté d'une lentille signée Zeiss.

Le site évoque également un taux de rafraichissement à 144 Hz, un Soc haut de gamme Snapdragon et de la recharge rapide sans fil.