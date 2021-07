Nokia XR20 : le smartphone le plus résistant de la marque

Nokia est une marque connue pour la qualité de ses téléphones portables dans les années 1990-2000. Certains téléphones sont devenus des références de la Pop Culture pour leur aspect "increvable" avec une résistance à toute épreuve et une autonomie record, des caractéristiques renforcées quelques années plus tard par l'arrivée des premiers smartphones aux prestations complètement opposées.

Il est donc normal de voir la marque capitaliser sur cette réputation pour séduire le public, et cela se fait à travers le XR20, un smartphone présenté comme résistant, mais qui n'adopte toutefois pas le design des smartphones renforcés que l'on connait déjà.

Rappelons que cela fait quelques années que la marque Nokia est en réalité exploitée par le constructeur chinois HMD Global.

Le XR20 est ainsi certifié IP68 contre la poussière et l'eau ainsi que MIL-STD-810G contre les écarts de température, la pression atmosphérique, les secousses, chocs, immersion, feu et radiations. Il est doté d'une dalle de protection Gorilla Victus de Corning que Nokia assure remplacer gratuitement pendant un an en cas de casse, et résiste à une chute de 1,8 mètre de hauteur sur du béton.

On y trouve un écran IPS Full HD+ de 6,67 pouces, un SoC Snapdragon 480 avec modem 5G, 6 Go de RAM pour 128 Go de stockage, un double capteur photo 48+13 mégapixels et une batterie de 4630 mAh pour un prix affiché à 499€.

La marque garantit également 3 années de mise à jour pour Android et 4 ans pour les patchs de sécurité mensuels. La marque assure également une garantie de 3 ans sur le matériel.