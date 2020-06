Un tas de raccourcis avec le .new pour des actions en ligne

Avec le domaine de premier niveau générique .new, Google propose de plus en plus de raccourcis. Via une saisie dans la barre d'adresse du navigateur, doc.new, sheet.new, slide.new et form.new permettent respectivement de créer un nouveau document avec Docs, Sheets, Slides et Forms.

Il existe des variantes avec le pluriel (docs.new) ou pour d'autres raccourcis comme document.new et spreadsheet.new. Le raccourci keep.new fait référence à la création d'une note dans Google Keep, tandis que cal.new permet d'ouvrir un événement dans Google Agenda.

La liste n'est pas exhaustive et depuis peu, c'est la solution de visioconférence Google Meet qui bénéficie d'un raccourci meet.new pour ouvrir automatiquement une session.

En tant que registraire, Google ne limite pas les raccourcis avec .new à ses seuls produits et services. Ainsi, playlist.new et podcast.new renvoient à Spotify, tandis que sell.new et shop.new sont pour eBay, repo.new et gist.new pour GitHub.



Google présente .new comme " une extension de domaine réservée exclusivement à la réalisation de nouvelles actions en ligne. " Très ciblé productivité néanmoins.