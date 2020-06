Plus de 3 milliards de gamers en 2023

Le nombre de joueurs dans le monde atteindra 3 milliards d'ici 2023 selon Newzoo. Cela peut sembler incroyable que 39% de tous les êtres humains jouent à des jeux vidéo mais sachez qu'à l'heure actuelle nous comptons déjà 2,69 milliards de gamers dans le monde, notamment grâce au succès du jeu vidéo sur appareils mobiles. Le changement démographique est à l'origine de cette tendance, car la plupart des jeunes jouent maintenant à des jeux vidéo, rejoignant ainsi une partie de leurs ainés. Le marché du jeu vidéo devrait générer 159,3 milliards de dollars en 2020 et dépasser 200 milliards de dollars d'ici 2023 selon Newzoo. La croissance est tirée par les jeux mobiles et les grands succès tels que Fortnite, League of Legends et Pokémon Go. D'ailleurs, pendant la pandémie et le confinement, le nombre de joueurs a augmenté à un rythme accéléré.

À la fin de cette année, nous compterons ainsi 2,7 milliards de joueurs dans le monde, dont 2,5 milliards sur mobile, 1,3 milliard sur PC et 800 millions sur console (cela représente plus de 2,7 milliards, car les gens jouent sur plusieurs appareils). Grâce à des marchés en croissance dans des régions comme l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine, ce nombre est en bonne voie de poursuivre sa croissance dans les années à venir.

Les marchés en croissance contribuent davantage à cette progression des acteurs. La croissance de la population en ligne est due à une infrastructure Internet améliorée, de nouveaux smartphones de plus en plus abordables et une classe moyenne en pleine croissance. En 2019, par exemple, le nombre de joueurs au Moyen-Orient et en Afrique a dépassé le nombre de joueurs en Amérique du Nord. En 2022, le Moyen-Orient et l'Afrique auront même dépassé le nombre de joueurs en Europe.

Dans les années à venir, Newzoo s'attend à ce que les revenus des transactions dans les jeux augmentent et gagnent en popularité sur consoles, d'autant plus que les éditeurs et les développeurs chercheront des sources de revenus alternatifs lorsque les revenus d'abonnements remplaceront les ventes de jeux complets pour beaucoup d'entre eux.

Sans surprise, ce sont les transactions à l’intérieur même du jeu qui génèrent le plus de revenus sur mobile par une large marge. En fait, 98% de tous les revenus des jeux mobiles ont été générés par des transactions dans le jeu. Newzoo prévoit d'ailleurs que ce pourcentage augmentera encore pour flirter avec les 100%. Néanmoins, les jeux payants sur mobile auront toujours une place.

Les abonnements devraient représenter 13% des revenus de la console cette année. Les revenus d'abonnement dépendent fortement de la disponibilité de certains services sur des marchés spécifiques, ce qui entraîne une différence significative dans la part des revenus par pays. Les services sont généralement disponibles en premier dans les régions où les dépenses en console sont les plus importantes, c'est pourquoi la part des revenus des services d'abonnement est la plus élevée sur les marchés plus matures.