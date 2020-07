Une nomination aux Emmy Awards de The Mandalorian pour Disney+

Disney+ regroupe 19 nominations au total, dont une surprise dans la catégorie Meilleure série dramatique avec Star Wars The Mandalorian.

Apple TV+ n'a pas pu percer les deux grandes catégories, mais il a remporté 18 nominations au total. Bien que The Morning Show était attendu dans la catégorie du meilleur drame, il a au moins eu des approbations de tête pour Jennifer Aniston, Steve Carell, Billy Crudup et Mark Duplass, et des nominations dans certaines catégories d'artisanat.

Netflix, en revanche, est un vrai aimant d'Emmy, et plus que jamais cette année. Il a reçu 160 nominations, loin devant tous les réseaux ou plates-formes. The Crown, Ozark, Stranger Things, Dead To Me, The Kominsky Method, Unbelievable et Unorthodox ont tous reçu les nominations des meilleures séries dans leurs catégories respectives. La société a également dominé la catégorie des films télévisés.

Amazon a remporté 30 nominations pour la série Prime Video, dont 20 hochements de tête pour La merveilleuse Mme Maisel. Hulu's The Handmaid's Tale est revenu dans la programmation de la meilleure série dramatique, le service de streaming ayant remporté 26 nominations au total. Pendant ce temps, Oculus a reçu trois hochements de tête et YouTube en a décroché deux. Les Watchmen de HBO ont remporté le plus de nominations parmi toutes les émissions avec 26.

Rappelons que vous pouvez vous abonner à l'offre de streaming Disney+ sur le site officiel pour 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.