Non, l'Apple M1 Ultra n'est pas plus performant qu'une RTX 3090

Apple a récemment annoncé la sortie de sa puce M1 Ultra, intégrée au Mac Studio, une puce surpuissante qui affiche 20 coeurs CPU et 64 coeurs GPU. Surpuissante certes, mais Apple a également annoncé que ses performances graphiques allaient au-delà de celles de la RTX 3090 de Nvidia... La marque a même partagé des graphiques pour affirmer ce positionnement... Mais dans les faits, Apple se casse les dents au premier benchmark.

Alors certes, le M1 Ultra affiche une débauche de puissance, mais le comparatif avec une RTX 3090 qui consomme 350 W et rassemble des années d'expertise dans le GPU était plutôt présomptueux, il est donc temps de remettre Apple à sa place.

Monica Chin a ainsi réalisé des tests pour comparer les produits et voir ainsi si l'Apple M1 Ultra fait bien mieux qu'une RTX 3090...

Pour ce faire, la journaliste du site The Verge a assemblé un PC sur la base d'un processeur Core i9 10900, d'une RTX 3090 et de 64 Go de RAM. En face, on retrouve un Mac Studio 20 coeurs CPU et 64 coeurs GPU avec 128 Go de RAM unifiée. Sur le papier et selon les avances d'Apple, le Mac Studio aurait ainsi du survoler les benchmarks.

Sous Geekbench 5 Compute en OpenCl, la plateforme PC est bien loin devant celle d'Apple, réalisant plus du double de points de la plateforme M1 Ultra. Sous Shadow of the Tomb Raider, l'écart est moins important, malgré tout, la RTX 3090 s'affiche à près de 20 FPS supplémentaire dans toutes les définitions.

Clairement, la RTX 3090 de Nvidia est bien au-dessus de ce que peut proposer la M1 Ultra qui ne démérite pas. L'argumentaire d'Apple vole ainsi en éclat, et se veut ainsi mensonger et trompeur.

De toute évidence, le Mac Studio n'est pas orienté vers les joueurs, l'argument avancé par Apple était donc à but marketing et rien d'autre. Le M1 Ultra n'avait sans doute pas besoin de ce type d'argument pour faire valoir ses prestations hors normes.