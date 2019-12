Non, la PS5 ne sortira pas en deux versions le 4 décembre 2020

Tout est parti d'un article publié il y a quelques jours sur le blog japonais Gamers Gate qui partageait des informations prétendues "exclusives" concernant la PlayStation 5.

Il était ainsi indiqué que Sony préparait non pas une, mais deux machines avec un premier prix affiché à 570€ et une version premium proposée autour des 900 euros. Le tout était accompagné d'une précision : la date de sortie fixée au 4 décembre 2020.

La première PS5 était annoncée avec une définition limitée à 1440p et 2160 pour la seconde estampillée "Premium" avec 1 To de stockage pour la première et 4 To en SSD pour la seconde.

Les informations ont rapidement fait le tour de la toile et ont été reprises par nombre de sites sans aucune vérification, y compris les spécialistes français du genre sur les réseaux sociaux... Tous citent alors le très célèbre site Famitsu comme l'origine de la source. Or, Famitsu justement, dans son article en japonais ne rapporte pas simplement les propos de Gamers Gate, mais pointe du doigt le fait qu'il s'agit là d'un canular grotesque.

Famitsu indique dans sa note avoir contacté le porte-parole de Sony qui a confirmé que les informations étaient totalement fausses.

Autre point soulevé par Famitsu : le visuel supposé de la console fait apparaitre une manette que certains joueurs connaissent bien puis qu'il s'agit de la Revolution Pro Controller 3 de Nacon, prouvant un peu plus la volonté de tromper l'audience.

Concernant les rumeurs les plus fiables autour de la PS5 à ce jour, on sait qu'elle devrait sortir en novembre 2020 à un prix situé autour des 500 euros.