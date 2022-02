Fusion entre Nord Security (NordVPN) et Surfshark

Dans un communiqué de presse commun, Nord Security et Surfshark déclarent unir leurs forces pour renforcer leurs positions dans l'industrie de la cybersécurité. Il n'est pas question d'un rachat, mais d'une fusion.

Nord Security regroupe des solutions comme le service de VPN NordVPN, Atlas VPN, le gestionnaire de mots de passe NordPass, le stockage cloud chiffré NordLocker et NordLayer pour les entreprises. Surfshark se présente comme une société de cybersécurité avec notamment son service VPN.

" La fusion ouvrira de nouvelles possibilités de partage des connaissances techniques et permettra une diversification plus ciblée du marché ", peut-on lire. Il est précisé que les deux sociétés continueront d'opérer de manière autonome, avec des infrastructures et feuilles de route de produits distinctes.

Ensemble mais séparément

Cela suppose par exemple que les serveurs VPN ne seront pas communs et partagés entre NordVPN et Surfshark, et que les conditions d'utilisation et politiques de confidentialité seront propres à chaque service.

Dans un billet de blog, Surfshark écrit que l'idée derrière l'accord est un " alignement au niveau tactique pour atteindre des objectifs mutuels tout en conservant l'autonomie des opérations. " L'accord de fusion marque la fin d'un processus qui avait été entamé mi-2021. Aucun aspect financier n'est divulgué.

L'annonce de fusion tombe après des informations concernant un point commun entre Surfshark et NordVPN avec l'aide de Tesonet - un incubateur d'entreprises lituanien - à leurs débuts. Pour autant, tous deux ont souligné leur parfaite indépendance.