NordVPN lance ses offres pré Black Friday avec les meilleurs tarifs de l'année

NordVPN fait partie des meilleurs services de VPN proposés dans le monde. Il offre plus de 5600 serveurs répartis sur la planète avec une vitesse de connexion qui dépasse les 6730 Mb/s.

Il propose un chiffrement nouvelle génération qui protège vos activités sur internet des cybercriminels et des espions. De plus, aucun registre d’activité n’est conservé. NordVPN vous protège également des sites Web malveillants et met en sécurité vos appareils contre les virus, bloque les traqueurs et vous permet de naviguer sur internet sans laisser de trace et de bloquer les publicités.

Le service est facile d’utilisation en cliquant juste sur Quick Connect et il est compatible avec tous les appareils, vous pouvez sécuriser jusqu’à 6 appareils dont votre routeur. Et pour finir, vous profitez d’un service client 7j/7 et d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

NordVPN propose également des services pour renforcer votre sécurité numérique comme le NordPass qui est un gestionnaire de mots de passe afin de conserver ces derniers en toute sécurité ou encore NordLocker qui permet de sécuriser vos fichiers en un clic.

À l’occasion du Black Friday, NordVPN propose son abonnement à partir 2,99 € par mois pour un engagement de deux ans avec trois mois offerts ! Trois formules sont disponibles :

Forfait essentiel à 2,99 € par mois : vous profitez du service VPN, de la protection contre les virus et du bloqueur de suivi et de publicité.

Forfait Avancé à 3,99 € par mois : vous profitez en plus de NordPass et d'un scanner de vulnérabilités.

Forfait Ultime à 5,29 € par mois : les mêmes avantages que les précédents avec en plus 1 To de stockage sur un cloud chiffré.





Il existe aussi une formule avec un abonnement d'un an avec l'Essentiel à 4,49 €, Avancé à 5,49 € et l'Ultime à 6,79 €