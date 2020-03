Le bon plan du jour concerne le notebook LincPlus P2 de 14 pouces qui est actuellement en promotion. L'écran de ce LincPlus P2 est doté d'une dalle IPS Full HD qui possède une résolution de 1920 px x 1080 px. Son processeur est le Intel Celeron N3350 épaulé par 4 Go de RAM ainsi que 32 Go d'espace de stockage interne au format eMMC, extensible jusqu'à 500 Go avec un SSD (non fourni). la carte graphique intégrée est une Intel HD Graphics 600. Ce PC portable est alimenté par une batterie de 5000 mAh et possède un clavier AZERTY, le tout sous Windows 10.

Vous trouverez le notebook LincPlus P2 14 pouces au tout petit prix de 225 € sur Gearbest avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne en quelques jours.



D'autres notebook, pc portables sont également en promotion chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.





