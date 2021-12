Les écouteurs Nothing Ear 1 TWS transparents avec réduction de bruit disponibles à moins de 100 €

Nothing est une récente société créé par Carl Pei, l'ancien co-fondateur de OnePlus. Ses écouteurs TWS Nothing Ear 1 sont depuis aujourd'hui disponibles à la vente en France, sur le site officiel mais également chez Amazon. Un design original, des fonctions avancées comme l'ANC et un prix de moins de 100 €, le trio gagnant ?

L'entreprise Nothing propose enfin son premier produit, à savoir les écouteurs TWS Nothing Ear 1.

Ces écouteurs disposent d'un design original avec une coque transparente. Un point rouge ou blanc permet de distinguer les oreillettes droite et gauche, tandis que la tige est tactile.

Les oreillettes intègrent des drivers de 11,6 mm et disposent d'un son calibré par Teenage Engineering, tout en offrant la réduction active de bruit (ANC) grâce à trois micros présents sur les oreillettes qui permettent également de limiter le bruit du vent lors de conversations téléphoniques, pour une qualité améliorée. L'ANC dispose également d'un mode Transparency pour laisser passer la voix.

Selon le constructeur, les Nothing Ear 1 disposent de 4 heures d'autonomie avec ANC activé et de 24 heures avec le boîtier de charge, ou de 5,7 heures sans ANC et 34 heures avec le boîtier de charge. La charge s'effectue en USB-C ou sans fil Qi et une charge éclair assure 8 heures d'écoute en seulement 10 minutes de charge.

Le contrôle s'effectue depuis une zone tactile directement sur la tige de l'oreillette ou par gestuelles. Une application sur smartphone permet également la gestion des égaliseurs et la recherche des oreillettes. Ces dernières sont certifiées IPX4, pour une protection contre les éclaboussures, et sont compatibles Bluetooth 5.2.

Les écouteurs TWS Nothing Ear 1 sont proposés au tarif officiel de 99 € à la fois sur le site officiel, mais également sur Amazon qui propose en ce moment les Nothing Ear 1 en coloris noir à seulement 95 € (et les blancs à 99 €).