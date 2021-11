Nothing : de nouveaux produits en vue, mais pas forcément de smartphone

La marque Nothing, créée par Carl Pei ancien fondateur de OnePlus, préparerait toute une gamme de produit.

On se souvient que Nothing annonçait ne pas souhaiter se lancer trop vite sur le marché et le premier dispositif de la marque à faire l'objet d'un lancement se présentait sous la forme d'écouteurs sans fil.

Néanmoins, Nothing a annoncé souhaiter investir d'autres marchés dès l'année prochaine, en dehors de l'audio et cela passera par un partenariat avec Qualcomm. Si l'on pense tout de suite au smartphone, la marque a précisé que Qualcomm ne faisait pas non plus que du smartphone, il faudra donc plutôt s'attendre à des objets connectés comme des montres, enceintes, bracelets sportifs ou même téléviseurs.

L'objectif de la marque est de proposer une gamme de produits ultra interconnectés. Il faudra de nouveau s'attendre à des design semi-transparents.