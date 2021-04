Le nouveau bracelet connecté Honor Band 6 en promotion !!

Le bon plan du jour concerne le bracelet connecté Honor Band 6 en première mondiale, qui propose un grand affichage AMOLED de 1,47 pouce qui tend à le rapprocher des diagonales d'une montre connectée tout en conservant encore un format effilé propre aux bracelets connectés. Il propose des fonctionnalités standard comme le suivi d'activité physique et quotidienne.

Au dos du boitier, vous pourrez trouver un cardiofréquencemètre optique avec suivi du rythme cardiaque en continu et la mesure de SpO2 (saturation du sang en oxygène). Par ailleurs, le bracelet est étanche. Grâce à l'application dédiée, le bracelet pourra aussi assurer un suivi des cycles du sommeil ou des cycles menstruels, ainsi que le niveau de stress calculé à partir de plusieurs paramètres.

Il pourra aider les sportifs à organiser leurs sessions avec 10 modes pré-intégrés et promet jusqu'à 14 jours d'autonomie ! Ce bracelet supporte pas moins de 46 langues. La connectivité se fera via le Bluetooth 5.0.

Vous pourrez trouver le bracelet connecté Honor Band 6 à 17 € avec le coupon BAND6GLOBAL (disponible pour les 100 premières personnes et valable jusqu'à 10 heures), mais aussi à 34 € avec le coupon IXAB5ZLAAV24 disponible pour les 3000 premières personnes et valable jusqu'au 28 avril 9h. Le bracelet connecté sera en version globale et donc français et ok. La livraison est disponible depuis la France.