Attendue en France à partir du 23 juin prochain, la nouvelle formule du PlayStation Plus est déjà accessible en Asie et révèle quelques fonctionnalités originales.

C'est à la fin du mois de juin, le 23 plus exactement que les Français pourront enfin profiter de la nouvelle formule du service PlayStation Plus de Sony. Un service qui se décline sous 3 offres avec un volet premium proposant un catalogue de jeux PS1, PS2 et PSP en marge des jeux PS3, 4 et 5.

Le public asiatique profite déjà de ces nouvelles offres et découvrent ainsi les petites fonctionnalités exclusives dont Sony n'avait pas ou peu parlé. L'une d'entre elles est assez originale puisqu'il s'agit de filtres rétro pour les jeux PS One.

En plus de l'émulation de jeux PlayStation 1, les joueurs pourront ainsi appliquer des filtres retro pour ajouter du grain à l'image et simuler un tube cathodique. Il sera également proposé l'inverse, à savoir un lissage pour mieux s'adapter aux écrans actuels. 3 filtres Défaut, Classique Retro et Moderne seront ainsi activables en cours de jeu. Il sera également possible de sauvegarder instantanément et donc pas uniquement via les points de sauvegarde prévus par les développeurs, et même de rembobiner l'action en cas de besoin.