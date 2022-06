Un nouveau socket LGA2551 pour la nouvelle génération de processeurs Intel

Intel a pris un rythme assez régulier sur le changement de ses sockets. Tous les deux ans, un nouveau arrive. En 2019, c'était le cas avec le LGA1200 qui fut détrôné en 2021 par le LGA1700.

Le nouveau socket, prévu en 2023, arriverait donc en même temps que la nouvelle génération Meteo Lake. Le LGA2551 serait composé de 2551 broches soit 50 % de plus que celui actuellement utilisé. Par contre, sa taille devrait rester plus ou moins similaire à celle du LGA1700 avec pour dimension 37 x 46 mm soit seulement 1 mm plus long et 0,5 mm plus large. De plus, selon les informations actuelles, il ne prendrait en charge que de la mémoire DDR5.

Ce socket serait donc disponible pour les 14e (Meteo Lake) et 15e générations (Arrow Lake). Reste à voir s’il sera encore présent pour les générations futures.