Les nouveaux écouteurs Huawei FreeBuds 4i et les smartphones OnePlus 8T et Samsung Galaxy S21 en promotion

Commençons ce bon plan avec les écouteurs TWS Huawei FreeBuds 4i qui sont équipés de drivers dynamiques de 10 mm et profitent d'une connectivité Bluetooth 5.2. Huawei a prévu un appairage rapide avec un smartphone de sa marque équipé de EMUI en version 10.0 ou plus. Les FreeBuds 4i profitent d'une technologie de réduction de bruit active grâce à un système à double microphone pour chaque écouteur.

Ces écouteurs Huawei proposent une autonomie de 10 heures en lecture musicale avec réduction de bruit désactivée et de 7,5 heures avec la réduction de bruit. Avec le boîtier de charge, l'autonomie est de jusqu'à 22 heures de musique (sans la réduction de bruit).

Les écouteurs Huawei FreeBuds 4i sont actuellement à 71 € seulement au lieu de 99 € chez AliExpress !



Poursuivons avec le smartphone OnePlus 8T qui propose un affichage FHD+ Fluid AMOLED de 6,55 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 8T embarque un SoC Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il bénéficie des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Sur ce smartphone on retrouve un quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un module monochrome de 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Enfin le 8T est alimenté par une batterie de 4500 mAh qui est compatible avec la charge rapide Warp Charge 65.

Rakuten propose le smartphone OnePlus 8T à 481 € au lieu de 599 € !



Terminons avec le smartphone Samsung Galaxy S21 qui propose un écran Super AMOLED de 6,2 pouces qui permet une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 120 Hz et il possède 421 ppp. Ce Samsung exploite un SoC Exynos 2100 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 GO à 256 Go de stockage interne.

Au niveau de la photographie, vous pourrez profiter d'un triple capteur photo à l'arrière du téléphone avec un module principal de 64 mégapixels et de deux autres modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Il est équipé d'une batterie Li-Po de 4000 mAh ce qui lui donne une très bonne autonomie. Ce Samsung Galaxy est compatible à la recharge sans fil et à la charge rapide.

Le Samsung Galaxy S21 voit son prix chuter, car il est désormais affiché au prix cassé de 608 € au lieu de 859 € chez Rakuten !





Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant Cdiscount qui propose les 7 jours de l'informatique avec des promotions sur les PC portables, écrans, tablettes, mais aussi la barre de son Xiaomi en promotion !