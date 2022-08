Une nouvelle Switch ? Pas avant longtemps dit Nintendo

Alors que Nintendo a présenté les résultats de son premier trimestre 2022 en baisse, se pose naturellement question du renouvellement de sa gamme de consoles.

Rappelons que la Switch a été lancée en 2017 et qu'elle attaquera prochainement ainsi sa 6e année. Actuellement le cycle de vie des consoles gravite justement aux alentours des 6 à 7 ans, ce qui place la Switch un peu à part du marché.

Alors certes, Nintendo a bien révisé sa console avec un modèle Lite suivi d'une version OLED, mais côté performances, rien n'a bougé... L'idée étant de ne pas fragmenter le marché des joueurs comme ça a été le cas par le passé sur 3DS.

Reste que la fiche technique de la Switch peine chaque jour un peu plus à convaincre face à la débauche de puissance des PS5 et Xbox Series, et si dans les faits la puissance à elle seule ne suffit pas à faire de bons jeux, elle offre tout de même plus de confort aux développeurs qui pourraient choisir de ne plus s'investir sur une plateforme devenant obsolète ou nécessitant trop de travail d'optimisation.

La baisse des revenus de Nintendo pourrait également être prise comme l'indicateur d'une perte de vitesse pour la Switch... Or, la baisse reste limitée et finalement, les chiffres de Nintendo reviennent à leur niveau normal de 2019 après deux années exceptionnelles, le marché du divertissement ayant été boosté par les confinements liés à la crise sanitaire mondiale.

Le Nikkei a ainsi réussi à obtenir quelques informations de la part de Nintendo, et la situation n'a pas vraiment changé : aucune nouvelle console Switch n'est prévue pour l'instant et la sortie de la remplaçante de l'actuelle console ne devrait pas intervenir avant plusieurs années.

Il est désormais clair qu'aucune nouvelle Switch n'est prévue cette année fiscale (qui se termine à la fin du mois de mars 2023 pour Nintendo). La firme va se concentrer sur la sortie de différents titres.