Les Français et leur rapport aux nouvelles technologies

Plateforme pour la découverte d'applications et de logiciels métiers, GetApp a réalisé un sondage auprès de 836 professionnels de PME de moins de 250 employés. Résidant en France, ils ont été interrogés du 17 février 2021 au 1er mars 2021.

Issus de divers secteurs d'activité, ils travaillent en présentiel ou effectuent du télétravail. Quoi qu'il en soit, tous les répondants font un travail qui est réalisable à distance. L'enquête est centrée sur le rapport aux nouvelles technologies. Vaste domaine s'il en est, avec tout l'aspect numérique et de dématérialisation, l'impression 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et autres.

D'après les résultats de cette enquête et à une grande majorité, 74 % des personnes interrogées suivent de près les nouvelles technologies. Ils entrent dans des catégories de précurseurs et acquéreurs précoces qui aiment essayer les nouvelles technologies et acquérir des nouveautés dans les technologies qu'ils possèdent déjà.

Cette large majorité d'enthousiastes s'oppose aux 24 % d'acquéreurs tardifs qui se contentent des mêmes outils jusqu'à l'arrêt de leur fonctionnement, tandis que seulement 2 % sont des réticents quasiment allergiques à l'utilisation des technologies. C'est essentiellement une réticence à la surconsommation qui est mise en avant.

Une adoption avec des réserves

Pour 41 % des interrogés, la technologie dans son large spectre est perçue comme un moteur de croissance économique et un atout de compétitivité. À 35 %, ils considèrent que les avantages sont plus nombreux que les éventuels effets négatifs.

Un certain inconfort est toutefois palpable avec 30 % qui estiment que la vitesse du changement en matière de nouvelles technologies est trop rapide. Il y a sans doute un effort d'information et de formation à entreprendre de manière encore plus poussée, même si 84 % se disent très bien ou bien informés sur les questions en lien avec la technologie.

Ce niveau d'information englobe des problématiques en lien avec des sujets sensibles et polémiques qui peuvent également amener à la méfiance. En outre, tout ce qui se rapporte à la question de la protection des données personnelles est matière à réflexion. Les personnes interrogées sont ainsi désireuses de participer davantage aux débats, notamment via des consultations citoyennes sur les technologies controversées.

La crise sanitaire du Covid-19 a en outre eu une certaine influence puisqu'elle a fait évoluer positivement le regard sur les nouvelles technologies pour 37 % des répondants. Le rôle des plateformes de commerce en ligne s'est distingué, tout comme les services de télémédecine, mais aussi et bien sûr le télétravail. Pour 52 % des interrogés, cette crise sanitaire n'a par contre pas eu d'impact sur leur regard déjà porté sur les nouvelles technologies.

Le sondage met globalement en lumière une adhésion vis-à-vis des nouvelles technologies qui n'écarte pas pour autant un certain degré d'inquiétude des Français, voire de méfiance. GetApp analyse que c'est aussi une affaire de sensibilisation et de transparence sur les usages.