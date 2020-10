Microsoft continue de communiquer autour de sa prochaine génération de machines et l'on apprend désormais que les Xbox Series X et Series S seront "Region Free" ce qui leur permettra aux joueurs d'acheter des jeux japonais, européens et américains tout en étant capable d'y jouer sur leur machine.

L'info n'a rien de très exceptionnel puisque c'était déjà le cas sur Xbox One, mais personne n'était à l'abri d'une mauvaise surprise.

Les collectionneurs devraient également être ravis et pourront ainsi collectionner les éditions spéciales souvent issues du marché japonais. Les jeux seront exploitables, peu importe leur origine, qu'ils soient proposés en version numérique ou physique.

Par extension, cela concerne la rétrocompatibilité : un jeu Xbox 360 japonais pourra tourner sur une Xbox Series X européenne sans problème.

Les Xbox Series X et S sortiront le 10 novembre prochain, mais seules les précommandes devraient être honorées avant Noël.