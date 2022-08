nPerf : Bouygues Telecom reste en tête du baromètre Wi-Fi

Prenant en compte l'usage de l'Internet depuis un terminal mobile et via le Wi-Fi à domicile, le baromètre de nPerf sacre une nouvelle fois Bouygues Telecom.

Pour la deuxième fois consécutive, Bouygues Telecom est placé en tête du baromètre Wi-Fi des connexions Internet résidentielles en France métropolitaine publié par nPerf. Un premier baromètre portait sur l'ensemble de l'année 2021 et un nouveau concerne la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

Sur le premier semestre 2022, Bouygues Telecom obtient le score global le plus élevé devant Orange, Free et SFR. Qui plus est, l'écart se creuse entre Bouygues Telecom et les autres.

Alors que l'année dernière Bouygues Telecom s'était essentiellement distingué sur la vitesse de téléchargement, il obtient désormais une première place sur tous les indicateurs à l'exception de la latence.

SFR en progrès mais toujours dernier

Sauf pour le débit montant et la latence, SFR obtient la dernière place sur les critères analysés par nPerf. Pour autant, SFR a progressé mais sans donc rattraper son retard. À noter par ailleurs que dans le classement, Orange passe devant Free.

Le but de ce baromètre est de compléter le baromètre des connexions fixes qui est essentiellement basé sur des tests depuis un ordinateur. Les tests sont exclusivement réalisés sur les réseaux Wi-Fi domestiques et depuis l'application nPerf sur des terminaux Android et iOS.

Les critères retenus sont les mêmes que ceux pour le baromètre des connexions Internet mobiles, puisque c'est la même application qui est utilisée.